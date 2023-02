70 Projektideen : Von Badsanierung bis mehr Blumenwiesen – VG Hermeskeil bringt Klimaschutz mit neuem Manager voran

Hermeskeil Die größten Energiefresser aufspüren, Sparpotenziale finden und die Bürger beim Klimaschutz aktiv einspannen: An einem Leitfaden dafür arbeitet die Verbandsgemeinde Hermeskeil seit zwei Jahren. Jetzt hilft ihr dabei wieder ein Manager, der auch die geplanten 70 Projekte mitanschieben soll.

Wie weit ist die Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil in Sachen Klimaschutz? Wo sind die größten Energiefresser bei den eigenen Gebäuden? Welche Möglichkeiten gibt es, dort gegenzusteuern und aktiv mehr auf Klima und Umwelt zu achten? An einem Konzept, das genau dazu Daten liefert und daraus konkrete Projekte ableitet, wird im Hermeskeiler Rathaus seit zwei Jahren akribisch gearbeitet (siehe Hintergrund).

Klimaschutzkonzept enthält 70 konkrete Vorschläge für die VG Hermeskeil

Die Verbandsgemeinde Hermeskeil arbeitet seit zwei Jahren an einem sogenannten integrierten Klimaschutzkonzept. Darin wird im ersten Schritt der „Ist-Zustand“ erfasst – also die Treibhausgasbilanz der VG mit den Energieverbräuchen der eigenen Gebäude. Darauf aufbauend werden Potenziale für Verbesserungen und daraus abgeleitet konkrete Projektideen entwickelt. Außerdem enthält das Konzept Szenarien, wie sich die Situation in den nächsten Jahren bis 2050 entwickeln soll und könnte. Ziel ist es auch, die Bürger und Gemeinden aktiv einzubinden. Sowohl das Erstellen eines Klimaschutzkonzepts als auch dessen Umsetzung werden durch den Bund gefördert.

Die VG will vor allem auch die Generalsanierung ihres Hallenbads anpacken. „Das ist energetisch wohl unsere größte Baustelle“, sagt Stefanie Schömer, die in der Verwaltung für Wirtschaftsförderung zuständig ist. Sie ist zugleich die Expertin für die passenden Förderprogramme. Denn für die spätere Umsetzung des Klimaschutzkonzepts ist laut Heck entscheidend, „was in unserem Hause personell und natürlich auch, was finanziell leistbar ist“. Da sei es wichtig, jemanden zu haben, der die geeigneten Fördertöpfe finde. Ab Juli 2023 beispielsweise das 250 Millionen Euro schwere Kommunale Investitionsprogramm Klima und Innovation (kurz KIPKI), mit dem das Land Klimaschutzprojekte unterstützen will. Für die Hallenbad-Sanierung mit einem Gesamtvolumen von rund 4,5 Millionen Euro gibt es bereits eine Zuschusszusage in Höhe von 1,7 Millionen Euro aus einem Bundesprogramm.