Förderprogramm im Raum Hermeskeil Klimaschutz zu Hause: Diese Zuschüsse gibt es für Mini-Solaranlage oder neue Waschmaschine

Wer in der Verbandsgemeinde Hermeskeil effektiv Energie und Treibhausgase einsparen will, der muss auch bei den privaten Haushalten ansetzen. Denn da steckt das in Summe größte Potenzial für Verbesserungen. Das zumindest ist eine Erkenntnis des Klimaschutzkonzepts, an dem sich die VG in den kommenden Jahren orientieren will.