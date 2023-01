Solar- und Windkraft : Wie weit ist die Verbandsgemeinde Konz auf dem Weg zur Energie-Autarkie?

Auf vielen Dächern der Verbandsgemeinde Konz sind bereits Photovoltaikanlagen installiert, und auch wird in der VG Energie aus Windkraft produziert. Die Energiewende klappt, doch Konz will mehr.

In der Verbandsgemeinde Konz funkeln schon seit Jahren Solarmodule auf Dächern von Fabrikanlagen und öffentlichen Gebäuden wie etwa dem Bürgerhaus in Nittel oder der Kläranlage an der Saarmündung. Dazu erzeugen Windkraftanlagen wie die in Pellingen auch an dunklen Tagen und in der Nacht Strom. Doch Konz will mehr. Ziel ist es, die Produktion von Strom durch erneuerbare Energien aus regionaler Produktion so weit auszubauen, dass die VG „energieautark“ wird. Zumindest rechnerisch soll in der VG Konz mit 110 Megawatt (MW) so viel Strom produziert werden, wie laut Energieatlas im Jahr 2019 in der VG verbraucht wurde.