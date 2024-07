Ortschefs werden bestimmt So geht es in den Orten ohne Bürgermeister weiter

Konz/Oberbillig · Die neu gewählten Ortsgemeinderäte in der Verbandsgemeinde Konz nehmen in den kommenden Tagen und Wochen ihre Arbeit auf. In drei Orten müssen sie noch den Ortschef wählen. Warum das in Oberbillig wohl erst in der zweiten Sitzung gemacht wird.

09.07.2024 , 10:07 Uhr

In der Verbandsgemeinde Konz beginnen die neu gewählten Gremien in den kommenden Tagen und Wochen mit ihrer Arbeit. Foto: roland morgen (rm.) - roland morgen (rm.)