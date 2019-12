Kommunalpolitik : VG-Rat berät über Bürgerbus, Haushalt und Windelmüll

Hermeskeil Eine lange Liste von Tagesordnungspunkten hat der Verbandsgemeinderat Hermeskeil in seiner letzten Sitzung des Jahres abzuarbeiten. Das Gremium kommt am Mittwoch, 18. Dezember, 19 Uhr, in der Kulturhalle in Reinsfeld zusammen und befasst sich mit 14 Themen.

Darunter ist die geplante Einrichtung eines Bürgerbusses für die gesamte Verbandsgemeinde (VG). Zu diesem Punkt wird ein Zeitplan vorgestellt, der den Start des Bürgerbus-Angebots für März 2020 vorsieht.