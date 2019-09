35 Jahre dabei : Verbandsgemeinderat Konz verabschiedet verdiente Mitglieder

Konz Bei seiner ersten regulären Sitzung nach der Kommunalwahl im Mai hat der Verbandsgemeinderat Konz langjährige Mitstreiter geehrt. Ein Ehemaliger hat 35 Jahre in dem Gremium mitgearbeitet.

Weber bedankte sich aber nicht nur Schaack für seinen Einsatz für die Allgemeinheit. Neben dem Wasserliescher wurden acht weitere Ratsmitglieder verabschiedet. Darunter waren zum Beispiel Rosi Hutmacher (CDU/25 Jahre/Konz-Oberemmel) und Karl-Josef Roth (CDU/20 Jahre/Konz). Auch der Oberemmeler Ortsvorsteher Hermann-Josef Benzkirch (FWG/10 Jahre) ist nicht mehr in dem Gremium aktiv. Er habe aber für eine Verjüngung gesorgt, scherzte er mit Blick auf seinen Sohn Fabian Benzkirch, der nun in der FWG-Fraktion sitzt. Ebenfalls zehn Jahre war Heinz-Alfred Wößner (FWG) dabei. Der Oberemmeler war in dieser Zeit ehrenamtlicher Beigeordneter der VG. Gisela Schu (Die Grünen/Nittel), Berthold Baumann (SPD/Könen), Robert Schuh (FWG/Wasserliesch) und Sascha Gottschalk (Die Grünen/Konz) waren jeweils fünf Jahre dabei. Gottschalk war in dieser Zeit Fraktionsvorsitzender. Er stand bei der Kommunalwahl nicht mehr auf einem der vorderen Listenplätze seiner Partei, weil er umgezogen ist.