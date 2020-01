Ideen gefragt : 100 000 Euro für gelebte Demokratie

Saarburg/Kell am See Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell ist erneut Partnerin einer Bundesinitiative für Toleranz sowie gegen Extremismus und Diskriminierung. Vereine, Schulen und Kitas aus der Region können Ideen für Projekte sammeln.

Das Lokale Bündnis für Familie in der VG Saarburg kümmert sich auch in der neuen Förderperiode um die Steuerung und der Verbandsgemeindejugendring Saarburg um das Jugendforum. Als federführendes Amt ist die Verwaltung beteiligt.

Fragen und Ideen per E-Mail an jugendforum@saarburg-vielfalt.de

Das Jugendforum bietet jungen Menschen die Möglichkeit, in Diskussionsrunden gemeinsam Ideen für Projekte zu entwickeln und demokratisch über deren Umsetzung abzustimmen. 2019 haben Jugendliche aus der Region den Landtag in Mainz besucht oder Rezepte verschiedener Nationen bei einem nachhaltigen Kochworkshop ausprobiert. Mit dem Jugendfonds des Bundesprogramms stehen in diesem Jahr 10 000 Euro für Aktivitäten in der Verbandsgemeinde zur Verfügung. Die Mittel verwaltet der Verbandsgemeindejugendring Saarburg.

Die zweite Förderperiode ist zum Jahresanfang angelaufen und geht bis Ende 2024. Für das Jahr 2020 wurden der Partnerschaft für Demokratie in der VG Saarburg-Kell mehr als 100 000 Euro bewilligt. Das Geld wird in unterschiedliche Projekte fließen – von Ausstellungen über Mitmach-Aktionen für Kinder und Jugendliche bis hin zu Festen und Sportveranstaltungen, die im Zeichen von gesellschaftlichem Zusammenhalt stehen. Das Besondere an dem Programm ist, dass es von lokalen Akteuren individuell gestaltet werden kann. Vereine, Kindertagesstätten und Schulen, aber auch Jugendliche können überlegen, wie sie sich für Demokratie einsetzen wollen und ihre Ideen einreichen. Mehr als 40 Projekte sind in den vergangenen fünf Jahren der ersten Förderperiode bereits finanziell unterstützt worden, darunter Feste der Kulturen wie in Lampaden oder in Saarburg, Integration durch Sport beim Saarburger Stadtlauf oder die Initiative „Augen auf!“ gegen Antisemitismus.