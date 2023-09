VG Saarburg-Kell besonders betroffen Stoppt ein Gerichtsurteil jede Menge Baugebiete?

Flächenfressende Einfamilienhausgebiete am Ortsrand ohne Umweltprüfung und ohne Ausgleichsmaßnahmen – damit ist nun Schluss.“ So kommentiert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) einen Urteilsspruch des Bundesverwaltungsgerichts vom Juli zu einer Klage, die er selbst eingereicht hat. Worum es geht? Die Umweltschützer haben den Paragraf 13 b des Baugesetzbuchs, der auch in der Region Trier häufig angewendet wurde, in einem Fall infrage gestellt und Recht bekommen. Das könnte auch hierzulande einige Baugebiete ins Wackeln bringen.