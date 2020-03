Haushalt 2020 der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell : Erst mehr Geld ausgeben, um später zu sparen

Saarburg Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell muss bei ihren Mitarbeitern aufstocken, um geplante Projekte und neue Anforderungen zu meistern. Die Investitionen steigen 2020 im Vergleich zum Vorjahr nochmals an – auf rund zehn Millionen Euro für Schulen, Wehren, Bäche und Rathaus-Aufbau.

Personal Für die Mitarbeiter der Verwaltung sei die Fusion jedoch eine Herausforderung gewesen. Durch neue gesetzliche Vorgaben und viele Projekte in den Ortsgemeinden kämen zudem Aufgaben hinzu. „Deshalb brauchen wir acht zusätzliche Stellen“, sagte Dixius. 149 sind es nun insgesamt. Im Vergleich zum Vorjahr fallen laut Haushaltsplan etwa 1,1 Millionen Euro mehr für Personal und Versorgung an. Gestiegen sei der Aufwand für Digitalisierung und Datenschutz. Eine „Riesenaufgabe“ sind laut VG-Chef 29 Baugebiete in den Dörfern, die man in zwei Jahren realisieren müsse.

Rund 3,5 Millionen Euro kostet der Wiederaufbau des vom Feuer zerstörten Saarburger Verwaltungsgebäudes. Einen großen Teil davon zahlt jedoch die Versicherung zurück. Für Fahrzeuge, Gerätehäuser und Ausstattung ihrer freiwilligen Feuerwehren plant die Verbandsgemeinde rund 900 000 Euro ein. Ein Schwerpunkt liegt laut Dixius auf der Modernisierung der Grundschulen. Als kostspieligstes Projekt mit zwei Millionen Euro steht die Generalsanierung der Schule in Zerf bevor. Zurzeit hake es noch bei der Förderung, sagte Dixius. Man wolle jedoch mit der Landesbehörde einen zeitnahen Baubeginn aushandeln: „Denn je länger wir warten, desto teurer wird es.“ Investiert wird auch in St. Laurentius in Saarburg (349 000 Euro), in St. Marien in Saarburg (191 000 Euro), in Wincheringen (111 000 Euro) und Freudenburg (173 000 Euro) sowie in die digitale Aufrüstung insgesamt (167 000 Euro).