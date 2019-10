Awasser : Neue Abwasser-Schnellstraße entsteht bei Wiltingen

Beim Besuch im Klärwerk Wiltingen (von links): VG-Mitarbeiter Nicolai Lange, Planer Christian Heck, VG-Sprecher Michael Naunheim und Werkleiter Ralf Zorn. Im Graben liegt das noch verschlossene Ende der frisch verlegten Abwasserdruckleitung (schwarz) sowie eins der Leerrohre (blau). Foto: Friedhelm Knopp

Konz/Wiltingen/Kanzem Rund 1,35 Millionen Euro investieren die Verbandsgemeinde-Werke Konz in die Modernisierung ihrer Abwasserstruktur. Dabei wird das Klärwerk Wiltingen zum Zulieferer an das Konzer Werk an der Saarmündung.

Die Arbeiten an dem Großprojekt laufen schon seit einigen Wochen auf beiden Seiten des Saaraltarms zwischen Wiltingen und Kanzem. Wenig zu sehen ist davon am alten Klärwerk Wiltingen. Dort aber ist der Ausgangspunkt einer neuen Abwasserdruckleitung, die eine Verbindung zwischen den Klärwerken Wiltingen und Saarmündung herstellen soll.

Großen Maschineneinsatz der beauftragten Firma Elenz gibt es zurzeit am Kanzemer Ortsrand bei den Sportanlagen. Dort wird im Tiefbau die Trasse für eine künftige Druckleitung vorangetrieben. Außerdem hat Elenz auf einem Feld neben der Sportanlage ein Lager für die Druckrohre mit 200 Millimetern Durchmesser, für Kabelleerrohre sowie für eine 20-Kilovolt-Stromleitung (20-KV-Leitung) eingerichtet. Die Kabelleerrohre für den Breitbandausbau und das Starkstrom­erdkabel werden im Auftrag der Westnetz GmbH sowie des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) mit in die entstehende Trasse verlegt.

Info Weitere Termine Für eine sichere Stomversorgung: Die Innogy-Tochter Westnetz investiert für ihr neues 20-KV-Erdkabel von Wiltingen nach Kanzem rund 370 000 Euro. Es diene, so heißt es, der verbesserten Sicherung der Stromversorgung. Mit 35 000 Euro beteiligt ist das Wasser- und Schifffahrtsamt mit einem Leerrohr für ein Breitbandkabel. Es dient der internen Steuerung von Betriebsabläufen zwischen den Schleusen. Damit belaufen sich die Gesamtkosten des Projekts mit dem VG-Werke-Anteil von 1,35 Millionen Euro auf rund 1,76 Millionen Euro. Fast alle Orte an Klärwerk Konz angeschlossen: Die Verbandsgemeindewerke Konz waren bestrebt, fast alle Orte an das moderne und leistungsfähige Klärwerk Saarmündung anzuschließen. Wenn bald die neue Leitungstrasse von Wiltingen nach Kanzem verlegt ist, ist das Ziel im Prinzip erreicht. Aus topographischen Gründen ist ein Anschluss von Nittel nicht möglich. Gleiches gilt für das Klärwerk Pellingen.

Warum die VG-Werke diese aufwändige Abwasserleitung bauen, erläutert VG-Werkleiter Ralf Zorn: „Grund sind die immer größeren gesetzlichen Vorgaben an die Kläranlagen. Im Jahr 2000 war Wiltingen zuletzt ausgebaut worden. Die Anlage heute auf neuesten Stand zu bringen, hätte eine umfangreiche Sanierung und Modernisierung erfordert. Da rechnet es sich besser, das Wiltinger Abwasser in der Konzer Anlage zu reinigen.“ Dies bedeute das Ende des eigenständigen Klärwerks Wiltingen. Stattdessen werde dort ein Pumpwerk für die Druckleitung nach Kanzem errichtet. Die Abwasservorreinigung erfolge weiter auf der Wiltinger Anlage und die Regenwasseraufbereitung werde erweitert.