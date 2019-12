Gastronomie : Nittel, Wasserliesch, Saarburg und Co.: Viel Bewegung in der regionalen Gastro-Szene

Info

Viel Bewegung gibt es zurzeit im großen Gastronomiebereich in Nittel. In dem beliebten Urlaubsort an der Obermosel hat das Hotel Nitteler Hof kürzlich den Betrieb eingestellt (der TV berichtete). Laut Inhaber Marco Zandbergen fällt in den nächsten Wochen die Entscheidung, ob in dem Hotelgebäude künftig wirklich zehn Eigentumswohnungen verkauft werden. Neu hinzu kommt in Nittel ein Steakhouse im Hotel Mühlengarten. Die neuen Pächter haben am 7. November die Arbeit aufgenommen. Das Weingut Apel plant zurzeit die Modernisierung seiner Weinstube, die von Dezember bis März geschlossen ist. Für den 13. März ist eine Art Einweihungsparty geplant.

Neben dem Wasserliescher Hof gibt es in diesem Obermoselort auch in der Albachmühle Bewegung: Während der bisherige Pächter im März der Museumsschänke im Roscheider Hof neues Leben einhauchen wird, übernehmen in Wasserliesch die Söhne der Eigentümerfamilie Fiedler das Hotel und Restaurant. Eine Modernisierung ist geplant (der TV berichtete).

Neues gibt es auch an der Saar. In Saarburg hat dieses Jahr zum Beispiel die Weinbar Mathijo eröffnet. Sie ist seit April in den Räumen des ehemaligen Cafés zur Leuck zu finden. Das Burgrestaurant wurde in diesem Jahr von einem neuen Pächter übernommen. Gleich zwei Wiedereröffnungen gab es im Staden. Das Fährhaus und Zum Saarstrand, in dem es vor allem Burger gibt, empfangen wieder Gäste. In Serrig hat das Gasthaus Wagner seit Anfang November eine Saar-Vinothek.

Eine solche Vinothek sollte ursprünglich im Rahmen eines privaten Sanierungsprojektes auch im historischen Bahnhofsgebäude in Wiltingen untergebracht werden. Diesen Plan hat Investor Christian Bednarczyk jedoch aufgegeben. Stattdessen werden künftig in dem historischen Bahnhofsgebäude, Baujahr 1860, vier Ferienwohnungen zu finden sein. Laut Bednarczyk sind sie voraussichtlich im kommenden Frühjahr bezugsbereit. Ein weiteres Gerücht, das in Konz umging, widerlegt Meijuan Su. Sie ist die neue Inhaberin des beliebten China-Restaurants in der Straße An der Eisenbahn. Im August hat sie den Betrieb von Peiyan Zhu übernommen. Das Angebot und die Angestellten seien die gleichen geblieben, sagt sie auf TV-Anfrage.