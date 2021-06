Schwimmbäder : Freibäder gut besucht

Saarburg Rund 4500 Menschen haben in diesem Jahr (seit Öffnung am 7. Juni bis 15. Juni) das Bad in Saarburg und 1440 das Bad in Kell besucht. Zum Vergleich: 2020 kamen rund 24 000 Besucher nach Saarburg und 4000 nach Kell.

