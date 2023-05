Frühjahrsempfang nach drei Jahren Pause Diese Menschen hat Saarburg für ihr Engagement geehrt

Drei Jahre lang hat es in Saarburg keinen Neujahrsempfang gegeben. In den ersten beiden Jahren hieß der Grund Corona. Zu Beginn des laufenden Jahres war Stadtbürgermeister Jürgen Dixius nach längerer Krankheit gerade erst wieder in den Job zurückgekehrt. Deshalb wurde der Empfang diesmal ins Frühjahr verlegt. Anders als sonst war die Veranstaltung auch nicht für alle offen, sondern die Zahl der Eingeladenen auf 100 beschränkt. Der Grund: Veranstaltungsort war der Landratsgarten auf dem Schlossberg, und die Regen-Alternative, der Sitzungssaal des Hauses Warsberg, bietet nur für eine überschaubare Menschenmenge Platz.