Im März ist die Zahl der Luxemburger, die ihren Wohnsitz in der Region angemeldet haben, in die Höhe geschnellt. Spitzenreiter unter den Verbandsgemeinden (VG) im Landkreis Trier-Saarburg ist die VG Saarburg-Kell: 61 Luxemburger haben im März dort ihren ersten Wohnsitz angemeldet. Die drei Orte, die der luxemburgischen Grenze am nächsten sind, profitieren auch am ehesten: Wincheringen (22), Palzem (9) und Merzkirchen (8).

Platz zwei belegt die VG Konz mit 47 Luxemburgern mit neuem Hauptwohnsitz. 20 davon leben in Nittel, zehn in Temmels. Bezieht man die Stadt Trier in den Vergleich mit ein, so rangiert sie auf Platz drei mit 33 Neu-Trierern aus Luxemburg im März.

Die VG Trier-Land hat im März einen Zuwachs von 31 Menschen aus dem Großherzogtum registriert. Sie verteilen sich auf die Orte Langsur (14), Ralingen (12), Igel (3), Trierweiler (2). In der VG Hermeskeil sind es zwei neu angemeldete Luxemburger, und zwar in Gusenburg und Reinsfeld. In der VG Schweich hat sich kein Luxemburger im März angemeldet.

Die etwas aktuelleren Zahlen für den gesamten Landkreis Trier-Saarburg: Dort ist die Zahl der gemeldeten Luxemburger zwischen 29. Februar und 29. April um 206 auf 4103 gestiegen, wohingegen sie im Februar um zehn gesunken war.