Dorfentwicklung : Ein Paragraf ist jetzt der Hit

Winzer verkaufen einen Teil ihrer Weinberge: In diesem Bereich sollen zehn bis zwölf neue Baustellen Auf Mont in Wincheringen entstehen. Foto: Herbert Thormeyer

WINCHERINGEN Viele Ortsgemeinden wollen noch dank der Rechtsvorschrift 13 b des Baugesetzbuches Bauland im Außenbereich erschließen. Wincheringen an gleich zwei Stellen.

Die Planung selbst hat zwei Jahre Zeit. An dieser „Schlussrallye“ beteiligt sich Wincheringen gleich mit zwei Projekten, einer Anlage für Seniorenwohnen an der Helfanter Straße und die Erweiterung des Baugebietes Auf Mont an der Berliner Allee.