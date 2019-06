Feierstunde im Johanneshaus : Viele stolze Unterstützer bei Übergabe des Kita-Preises in Hermeskeil

Karen Alt vom Hochwälder Familiennetzwerk Hafen (vorne, Dritte von links) hält den Deutschen Kita-Preis in Händen. Bei der Übergabe in Hermeskeil sind viele Partner dabei, die am Erfolg beteiligt waren. Foto: Ursula Schmieder

Hermeskeil Das Hochwälder Familiennetzwerk Hafen hat im Mai in Berlin einen Deutschen Kita-Preis gewonnen. Jetzt wurde die Trophäe in Hermeskeil überreicht.

Die begehrte Trophäe Deutscher Kita-Preis 2019 gab es zwar schon bei der feierlichen Siegerehrung in Berlin (der TV berichtete). Doch an dem Erfolg des Hochwälder Familiennetzwerks Hafen, das Platz zwei in der Kategorie „Lokale Bündnisse für frühe Bildung“ erreichte, sollen möglichst viele Nutzer und Unterstützer vor Ort teilhaben. Deshalb lud die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), neben dem Bundesfamilienministerium Ausrichter des Preises, zu einer regionalen Preisübergabe ins Hermeskeiler Johanneshaus ein.

Dort berichtete Hafen-Koordinatorin Karen Alt, dass über die Verwendung der 10 000 Euro Preisgeld noch in großer Runde mit den Partnern des Netzwerks entschieden werde. Sie gehe aber davon aus, dass das Geld möglichst in „übergreifende Aktionen“ fließe. Denn es seien schließlich Angebote wie das vor kurzem organisierte Kunstprojekt mit Kitas und Grundschulen, von denen viele Nutzer des Netzwerks profitierten.

Die Kita-Leiterinnen, die das mehrstufige Auswahlverfahren auf dem Weg ins Finale begleitet haben, lobten das Netzwerk. Der Mehrwert besteht laut Nadine Hoff (Rosa Flesch) insbesondere darin, dass die Familien einbezogen würden, und man Ressourcen gut nutze. Katja Ludes, Kita Adolf Kolping, sagt, man könne dank vieler kompetenter Partner bessere Bedingungen für Kinder und Familien in und um Hermeskeil schaffen. Der Bedarf in der Kita Beuren, die Kinder aus mehreren Dörfern betreut, ist laut Andrea Paulus zwar ein etwas anderer als in der Stadt. Doch auch sie würden im Netzwerk gehört. Sonja Brückner sagt, sie erlebe in der Kita Villa Kunterbunt eine „ganz tolle Zusammenarbeit“. Der Austausch erleichtere es Eltern, von Hilfsangeboten zu erfahren und sich zu vernetzen. Diakon Andreas Webel begrüßt, dass die Initiative Menschen Gutes tue und er vielen begegne, die er im Gottesdienst vielleicht nie treffen würde.