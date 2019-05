später lesen Kirche Vier Abendlobe in der Kapelle Teilen

Jeweils mittwochs am 15. und 29. Mai sowie 12. und 26. Juni finden von 19 bis 19.30 Uhr Abendlobe in der Kimmlerhofkapelle statt. Die Kapelle befindet sich im Schömericher Ortsteil Kimmlerhof an der Hauptstraße zwischen Hentern und Lampaden.