Kommunalpolitik : Anmeldefrist zu Ende – Vier Gruppierungen wollen sich in Lampaden zur Wahl stellen

Anmeldefrist zu Ende – Vier Gruppierungen wollen sich in Lampaden zur Wahl stellen

Welcher Rat wird künftig in dem Bürgerhaus in Lampaden tagen? Vier Listen stellen sich zur Wahl. Foto: Hans Kraemer

Lampaden/Saarburg Noch prüft die Verwaltung die Meldungen der Listen.

Am Montag, 18 Uhr, ist die Meldefrist für Gruppierungen, die sich an der Gemeinderatswahl in Lampaden beteiligen wollen, abgelaufen. Laut Pressesprecher der Verbandsgemeindeverwaltung haben sich bis dahin die vier Listen angemeldet, die dies zuvor auch ankündigt haben. Dazu gehören die Bürgerliste, der Ortsbürgermeister Martin Marx angehört sowie die Neue Liste Lampaden, die von der Bürgerliste unterstützt wird. Die CDU hat ebenfalls wieder eine Liste zusammengestellt, auf der acht Kandidaten stehen, darunter vier mit langjähriger Erfahrung, unter anderem der ehemalige Ortsbürgermeister Ewald Hermesdorf. Ebenfalls neu ist die Liste für mehr Transparenz, die Thorsten Kröpelin zusammengestellt hat. Sie ist mit zwölf Leuten voll besetzt. Laut Kröpelin waren 32 Interessierte zur Listenaufstellung gekommen.