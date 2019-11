Straßenbau : Konzer warten weiter auf Farbe für die Fahrbahn

Konz Die Kreisstraße 134 ist schon seit Juli wieder frei befahrbar. Die Markierungen fehlen immer noch. volksfreund.de hat nachgehakt, warum das so ist.

Der letzte Abschnitt der Kreisstraße 134 zwischen der Bahnbrücke in Karthaus und der B 51 zwischen Konz und Trier wurde im Sommer frisch asphaltiert. Zwischen Ende Juni und dem 19. Juli war die Straße dazu voll gesperrt. Dann gab der LBM sie frei mit dem Hinweis, dass noch letzte Arbeiten am Fahrbahnrand nötig seien. Vier Monate nach der Freigabe der viel befahrenen Strecke zwischen Konz und Trier fehlen immer noch die Markierungen.

Manch einer sieht darin eine Gefahr. So veröffentlichte schon im September ein Nutzer der Facebookgruppe „Du bist Konzer, wenn ...“ einen Post mit einem Hinweis auf die fehlenden Markierungen, nicht ohne Warnung davor, dass es in der dunklen Jahreszeit gefährlich werden könnte. Am vergangenen Freitag meldete sich auch ein Leser beim TV mit diesem Hinweis.