Tourismus : Rasten an Infotafeln aus einem Partnerschaftsprojekt

Saarburg Ab sofort können sich Besucher der Stadt über die Kulturgüter und touristischen Angebote in Saarburg informieren. An ausgewählten Wander-, Spazier- und Radfahrerrouten wurden vier neue Infotafeln angebracht.

Die Partnerstädte Saarburg und Sarrebourg, die Saar-Obermosel-Touristik und der Verkehrs- und Verschönerungsverein Saarburg schufen in einem Gemeinschaftsprojekt neben den Infotafeln auch integrierte Ruhebänke. Die neuen Verweilplätze befinden sich im Bereich des Campingplatzes am Leukbach, an der Saar in Niederleuken im Bereich des Wasserschifffahrtsamtes, auf Höhe des Saarradwegs in der Nähe des Wassersportclubs und in der Nähe des Wohnmobilstellplatzes.