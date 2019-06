Kommunalpolitik : Vier Räte in der VG Saarburg-Kell suchen noch einen Ortschef

Kastel-Staadt In vier Orten der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell wurde am 26. Mai aus Mangel an Bewerbern kein Ortsbürgermeister gewählt. In Kastel-Staadt, Heddert, Freudenburg und Vierherrenborn haben daher die neuen Gemeinderäte die Aufgabe, einen Gemeindechef oder eine -chefin zu wählen.

