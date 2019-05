Musik : Vier Solisten singen russische Lieder

Gusenburg Volkstümliche Lieder aus Russland und Chorwerke der orthodoxen Liturgie interpretiert das Vokalensemble „Vivat“ aus St. Petersburg in einem Konzert in der Kirche in Gusenburg.

Am Freitag, 31. Mai, um 19 Uhr singt das Ensemble aus vier St. Petersburger Solisten dort.