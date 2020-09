VG-Rat Saarburg-Kell entscheidet : Vier Zeitfenster für je 25 Besucher im Hallenbad

Saarburg Schwimmen wird in Saarburg auch ab Oktober möglich sein. Der Verbandsgemeinderat hat nun die Details zur Öffnung des Freizeithallenbads beschlossen.

Zur bereits beschlossenen Öffnung des Hallenbads in Saarburg am 1. Oktober wurden Details festgelegt. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt werden dort nur 25 Besucher gleichzeitig zugelassen, um das Ansteckungsrisiko mit dem Sars-CoV-2-Erreger gering zu halten. Sauna und Solarium und somit die komplette zweite Etage bleiben geschlossen. Die Eintrittspreise werden angepasst (siehe Info). Der Kartenverkauf erfolgt nur über das im Freibad schon bewährte Online-Buchungssystem, eine Bar-Kasse am Eingang wird es nicht geben. Das für 2020 im Haushalt schon kalkulierte Defizit von 496 000 Euro werde sich nochmals um geschätzte 96 000 Euro erhöhen, hieß es in der Sitzung.