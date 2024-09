Nur noch drei Orte ohne Ortschef in Saarburg-Kell Vierherrenborn hat endlich wieder einen Ortsbürgermeister

Frank Tapprich ist der neue Ortsbürgermeister von Vierherrenborn. Der Ortsgemeinderat hat ihn in der ersten Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag, 19. September, gewählt. Diese Wahl war nötig, weil zur Kommunalwahl im Juni niemand für das Amt des Ortsbürgermeisters in Vierherrenborn kandidiert hatte.