Kommunalpolitik : Vierherrenborner Ortsgemeinderat lädt zu Sitzung ein

Vierherrenborn Die nächste Sitzung des Ortsgemeinderates Vierherrenborn fndet am Mittwoch, 28. August, um 20 Uhr im Bürgerhaus „Alte Schule“ in Vierherrenborn statt. Auf der Tagesordnung stehen in öffentlicher Sitzung unter anderem Verabschiedungen, der Erlass einer Geschäftsordnung für den Ortsgemeinderat, eine Bauvoranfrage zur Errichtung von vier Ferienhäusern und eines Saunagebäudes und die Errichtung von öffentlichen W-Lan-Hotspots im Bürgerhaus.

