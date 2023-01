Politik : Eine vierte Liste will in Lampaden zur Wahl antreten

Lampaden Eine weitere Gruppierung will an der Gemeinderatswahl in Lampaden am 26. Februar teilnehmen. Sie nennt sich Liste für mehr Transparenz. Verantwortlicher ist Thorsten Kröpelin. Über Facebook lädt er für Sonntag, 8. Januar, 10 Uhr, alle, die Interesse haben, die Gemeinde wieder zu stärken, zur Aufstellung der Liste in den Schulungsraum der Feuerwehr ins Bürgerhaus ein.

Kröpelin und seinen bislang fünf Mitstreitern geht es laut eigener Aussage darum, sich für mehr Gemeinschaft, Feste und Veranstaltungen einzusetzen. Das Miteinander im Ort habe in den vergangenen Jahren gelitten, sagt Kröpelin. Er wünsche sich zudem, dass Lampaden aus den negativen Schlagzeilen herauskomme.

Der 39-jährige Monteur aus Ludwigshafen, der seit 2017 in Lampaden lebt, war bislang nicht im Rat aktiv, hat aber die Freie Liste unterstützt. Mit der Transparenz, die die neue Liste als Ziel angibt, scheint es vorab Probleme gegeben zu haben. Wie Kröpelin berichtet, wurden Aushänge mit der Einladung zur ersten Versammlung am Aushängebrett des Bürgerhauses und an einer Bushaltestelle in Obersehr entfernt. Sie seien aber ersetzt worden.

Bislang haben drei Gruppierungen angekündigt, zur Wahl in Lampaden antreten zu wollen: die Bürgerliste, der der Ortsbürgermeister angehört, die Neue Liste, die von der Bürgerliste unterstützt wird, und die CDU. Die Meldefrist für Wahlvorschläge läuft am Montag, 9. Januar, 18 Uhr ab.