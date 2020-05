Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise : Vierter infizierter Bewohner aus Keller Seniorenzentrum gestorben

Kell am See Am Samstag ist eine weitere ehemalige Bewohnerin des Seniorenheims den Folgen einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus erlegen.

Das DRK-Seniorenzenrum in Kell am See galt als Corona-Hotspot im Kreis Trier-Saarburg. Am Samstag ist eine weitere ehemalige Bewohnerin des Hauses, die vor etwa drei Wochen mit Covid-19-Infektion in die Trierer Klinik eingeliefert worden war, dort gestorben. Michael Pauken, Leiter des Seniorenheims, sagt: „Die Frau hatte auch viele Vorerkrankungen.“ Ihr sei es zwischendrin kurzzeitig besser gegangen. Sie ist die vierte ehemalige Bewohnerin des Keller Heims, die im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus gestorben ist. Alle vier litten laut Pauken an mehreren Vorerkrankungen.

Erste Corona-Infektionen waren kurz nach Ostern in dem Heim aufgetreten. 20 Menschen – 13 von ihnen Bewohner, sieben Mitarbeiter – sind seitdem positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Seit 14 Tagen sind laut Pauken keine neuen Fälle dazugekommen und Erkrankte seien wieder genesen. Auch zeigten derzeit keine der 60 Bewohner und 70 Mitarbeiter Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Sicherheitshalber lässt Pauken in dieser Woche die Bewohner des Bereichs, in dem die Infektionen aufgetreten sind, nochmals testen.

Im Heim leben laut Pauken aktuell zwei infizierte Bewohner, die isoliert wurden. Pauken berichtet außerdem von drei Mitarbeitern, die sich zu Hause in einer verlängerten Quarantäne befänden.