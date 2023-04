Ausnahmsweise mal im Kreis Trier-Saarburg Viezstraße – Saisonstart wird in Fisch gefeiert

Erstmals seit mehr als 15 Jahren wird die Eröffnung der Viezstraßen-Saison im Kreis Trier-Saarburg gefeiert. Das Fest unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Jürgen Dixius steigt am Sonntag, 23. April, auf dem Viezhof mit Brennerei von Roland Lutz in Fisch. Viez, Apfelsecco, Likör und Edelbrände können dort probiert werden. In der neuen Viezstuff gibt es ab 12 Uhr Mittagessen, ab 16 Uhr Kaffee und Kuchen. Der Musikverein Wincheringen spielt ab 13 Uhr. Sonst wurde die Saison im Merziger Raum eröffnet. Die Viezstraße verläuft über den Saargau von Merzig aus bis nach Trier und ist beschildert. Laut Wolfgang Schmitt aus Merzig, dem Vorsitzenden des Vereins Viezstraße ist die Eröffnung der Startschuss für Veranstaltungen rund um den Apfel wie Feste, Viezproben, Wanderungen. Der Verein arbeite daran, die Termine über Bundesländer- und Kreisgrenzen hinweg auf einer neuen Homepage zu bündeln. Bis dahin sind weitere Infos auf www.viezstrasse-online.de zu finden.