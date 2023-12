„Man muss schon ein bisschen verrückt sein“ Der Zeitreisende bereitet sich auf den Viktorianischen Weihnachtsmarkt in Saarburg vor

Saarburg · Gert Ihmsen wurde mit seinem Kostüm als Zeitreisender Otto Max von Wülfing im vergangenen Jahr beim Viktorianischen Weihnachtsmarkt „Jingle Bells“ in der Kulturgießerei Saarburg ausgezeichnet. Warum er sich verwandelt, wie lange er an seiner Gewandung bastelt und was ihn am Steampunk fasziniert.

12.12.2023 , 08:14 Uhr

Gert Ihmsen – alias Otto Max von Wülfing – wird am kommenden Wochenende wieder in seiner Steampunk-Gewandung in der Kulturgießerei auftreten. (Foto: privat) Foto: DT

Von Dirk Tenbrock

Die erste Frage lautet immer: „Sind die Haare echt?“ – Gert Ihmsen aus Wuppertal erzählt, was dahintersteckt, wenn sich ein erwachsener Mann in Kostüme aus der Zeit von vor 130 Jahren kleidet und als sogenannter Steampunk seinem Hobby, einer Zeitreise ins viktorianische Zeitalter der Dampfmaschinen, frönt.