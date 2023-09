Neue Freiluftattraktion in Saarburg Hier bekommen Gäste an sieben Tage die Woche Wein und Bier

„Wein- und Biergarten, darauf lege ich großen Wert“, sagt Dr. Frank Schuster, der seit drei Jahren Chef des Multi-Gastronomie-Unternehmens Villa Keller in Saarburg ist. Er sieht sich als Botschafter für die besten Rieslingweine der Welt, die in und um Saarburg herum wachsen – ein Pfund, mit dem in Sachen Marketing nach seiner Ansicht nicht genug gewuchert werden kann.