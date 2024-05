Podiumsdiskussion Volksfreund-Forum mit Bürgermeister-Kandidaten in Konz

(cmk) Bei der Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni, treten in Konz bei der Wahl des Stadtbürgermeisters zwei Kandidaten gegeneinander an. Herausforderer Kevin Mangrich, nominiert von der SPD und Bündnis 90/Die Grünen, trifft auf Amtsinhaber Joachim Weber (CDU). Beim Volksfreund-Forum stehen die beiden sich schon am Montag, 3. Juni, gegenüber. Vor den Zuschauern im Konzer-Doktor-Bürgersaal in der Wiltinger Straße 10 bis 12 in Konz diskutieren sie dann ab 18 Uhr anderthalb Stunden lang über die Themen, die die Stadt bewegen und die den Kandidaten wichtig sind. Marion Maier und Christian Kremer, beide tätig in der Redaktion des Trierischen Volksfreunds, moderieren das Gespräch zwischen den beiden Kandidaten.