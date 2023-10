Meinung Verkehrswende gelingt nur mit flexiblen Lösungen

Manchmal ist der Bahnhof so nah und doch so weit weg. Der Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn scheint dann naheliegend, wird aber doch nicht vollzogen. Das liegt in erster Linie daran, dass die Menschen erstens möglichst flexibel sein wollen und zweites möglichst schnell. Und genau da zählt jeder Kilometer zwischen Wohnort und Haltepunkt – besonders, wenn dabei noch Steigungen im Spiel sind. Genau deshalb könnten Rufbusse, welche vom ÖPNV abgeschnittene Wohngebiete anfahren, eine sinnvolle Ergänzung zum länderübergreifenden öffentlichen Nahverkehr nach Luxemburg sein.