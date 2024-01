Rote Röcke sind ihr Markenzeichen Jazztanz, Sirtaki und Walzer – Die Volkstanzgruppe Zerf hat seit über 50 Jahren Spaß zusammen

Kinder wachsen aus ihren Sachen raus. Das ist bei der Volkstanzgruppe in Zerf auch so. Das Markenzeichen, die roten Röcke der jungen Tänzerinnen, werden regelmäßig zu klein. Jetzt hat der Ortsgemeinderat den Verein, der sehr viele Kinder in seinen Reihen zählt, mit 1000 Euro unterstützt.