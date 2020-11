Gedenken : Volkstrauertag: Zentrale Feier im kleinen Kreis am Ehrenmal „Auf dem Sprung“ in Konz

In Konz hat es im kleinen Kreis eine Feier zum Volkstrauertag gegeben. Foto: TV/Michael Naunheim

Konz Aufgrund der geltenden Abstands-, Kontakt- und Hygieneregeln konnte eine öffentliche Gedenkfeier am Ehrenmal Auf dem Sprung coronabedingt nicht durchgeführt werden. Im Rahmen einer gemeinsamen Feierstunde für die Stadt Konz und die Konzer Stadtteile haben Bürgermeister Joachim Weber zusammen mit Vertretern des VdK-Ortsverbandes Konz im Beisein des hauptamtlichen Beigeordneten Guido Wacht, den Beigeordneten der Stadt Konz, den Ortsvorstehern der Konzer Stadtteile und Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr am Sonntag, 15. November, Kränze in der Gedenkstätte im kleinen Kreis niedergelegt.

„Auch wenn in diesem Jahr der Volkstrauertag nicht wie üblich begangen werden kann, bleibt das Gedenken wichtig. Die Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft soll aufrechterhalten werden. Der Volkstrauertag erinnert an die zahllosen Opfer von Krieg und Gewalt und mahnt für den Frieden und die Wahrung der Menschenrechte einzutreten,“ sagt Bürgermeister Joachim Weber.