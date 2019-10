Theaterverein Tawern : Volles Haus bei der Kreuzfahrt in der Karibik

Volles Haus bei der Kreuzfahrt in der Karibik

Tawern (hds). Drei Mal ausverkauft mit je 260 Gästen in der Bürgerhalle in Tawern – das meldet der Theaterverein Tawern. Der Verein, der seit fünf Jahren besteht, hat das Lustspiel „Schiff Ahoi“ von Beate Irmisch aufgeführt.

Die Autorin des Stücks stammt aus Salmtal. Dort ist sie selbst als Laienschauspielerin in einer Theatergruppe aktiv. Seit 2007 schreibt sie Komödien, Krimis und Schwänke. Die Tawerner Theaterspieler haben bereits einige ihrer Stücke aufgeführt und sie zur diesjährigen Vorführung eingeladen.

Die Theatertruppe ist diesmal auf Kreuzfahrt in der Karibik unterwegs. Der Traumurlaub wird für einige Passagiere zum Albtraum. Kurz vor dem Auslaufen hat Kapitän Zuckelmeier erfahren, dass die Reederei sein über alles geliebtes Schiff, die Old Green Elisabeth, verkauft hat. Doch damit nicht genug. Der neue Eigentümer geht mit auf große Fahrt, aber anonym unter falschem Namen, erfährt der Kapitän.

Die Kreuzfahrt steht also unter keinem guten Stern, zumal so allerhand illustre Gäste diese Reise gebucht haben: die biederen Ehepaare Buntje und Hirsekorn mit Anhang, die ältlichen Schwestern Fine und Trinchen, die aufgetakelte adelige Tussi bis hin zum alten Binnenschiffer Hubert Wüstling, der seinem Namen alle Ehre macht. Und weil die Welt ja so klein ist, passiert es leicht, dass sich unliebsame Nachbarn plötzlich über die Füße laufen oder nervige Stalkerinnen und sogar einstige Liebhaber auf dem Schiff auftauchen.