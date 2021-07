Bauarbeiten auf der A1 : Vollsperrung in Richtung Saarbrücken nötig

Vollsperrung in Richtung Saarbrücken nötig

Mehring/Reinsfeld Die Autobahn 1 zwischen Mehring und Reinsfeld bekommt komplett neue Fahrbahnen. Am Montag beginnen die Arbeiten in Richtung Saarbrücken. Dafür ist eine Vollsperrung nötig.

Bevor die eigentlichen Bauarbeiten beginnen können, wird in den ersten drei Juliwochen die Baustellenverkehrsführung eingerichtet. Das hat Konsequenzen für den Autobahnverkehr: Die Fahrzeuge werden auf die gegenüberliegende Fahrbahn (Richtung Köln) umgeleitet.

Dafür ist laut Autobahn GmbH am Montag, 5. Juli, in der Zeit von 11.30 bis 16.30 Uhr eine Vollsperrung in Richtung Saarbrücken notwendig.