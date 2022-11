Flut : Von der Ahr an die Saar: Viele Gruppen haben die kostenlose Auszeit genutzt

Saarburg/Dernau Hochwasserbetroffene aus dem Ahrtal nutzen die Möglichkeit zum Durchatmen in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell.

Viele Gastgeber vor Ort hatten sich bereit erklärt, die Aktion zu unterstützen. Seit Anfang 2022 haben nun bereits rund 90 Betroffene diese Möglichkeit in Anspruch genommen und ihren Gutschein bei den Tourist-Informationen in Saarburg oder Kell am See eingelöst. Diese übernahmen auch die Koordination des Aufenthalts und organisierten für die Besucher passende Unterkünfte in der gesamten Verbandsgemeinde, inklusive der beiden Landal-Parks in Saarburg und Kell am See.