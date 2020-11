Heimatgeschichte : 98 Prozent wollen die Scheidung

Neuhütten-Muhl Vor 50 Jahren trennt sich Muhl von Börfink und wechselt nach Neuhütten. Den Schritt hat niemand bereut. Ein bisschen Nostalgie muss dennoch erlaubt sein, findet Albert Bier.

Diese Scheidung bedeutete vor exakt 50 Jahren die vorerst letzte territoriale Grenzänderung des Landkreises Birkenfeld: Am 7. November 1970 wurde am nordwestlichen Rand eine Doppelgemeinde offiziell aufgelöst, weil Muhl sich von Börfink trennte und einen Partnertausch vollzog. Seit diesem Tag ist Muhl, dessen Wahrzeichen die heutige Nationalparkkirche ist, ein Ortsteil von Neuhütten im Landkreis Trier-Saarburg. Doch wie kam es dazu, dass die Ehe zwischen Börfink und Muhl scheiterte?

„Für die Leute aus Börfink erfüllte sich damit ein langgehegter Wunsch, die Bewohner von Muhl waren darüber aber alles andere als glücklich“, hatte sich der inzwischen verstorbene Neuhüttener Heimatforscher Reiner Schmitt schon vor einigen Jahren in einem Zeitungsinterview erinnert. Die Muhler waren nämlich, anders als die Börfinker, unter anderem beim Arzt- oder Schulbesuch eindeutig in Richtung Hermeskeil orientiert. Hinzu kam noch ein weiterer entscheidender Punkt, wie Schmitt herausstellte: Die Muhler waren größtenteils katholisch, während die Börfinker mehrheitlich zur evangelischen Kirche gehörten. „Man kann sagen, dass die beiden Dörfer eigentlich nie ein gutes Gespann waren“, erklärte Schmitt damals.

Die in einer muldenartigen Senke um 1725 von Holzfällern und Köhlern erbaute Siedlung Muhl hatte nach ihrer Gründung zwar ebenso wie Börfink zum hintersponheimischen Amt Birkenfeld und später zu Baden gehört. Dass Muhl aber wegen der Regelungen der Verwaltungsreform 1969 vom Kreis Trier in den Kreis Birkenfeld wechseln musste, stieß im Dorf auf großen Widerwillen.

Die Bewohner forderten, dass ihre Liaison mit Börfink aufgelöst wird, und es kam zu einer Unterschriftensammlung, deren Ergebnis an Eindeutigkeit kaum zu überbieten war: 98 Prozent der Muhler sprachen sich für eine Rückkehr in den Kreis Trier-Saarburg aus und wünschten sich zugleich eine Partnerschaft mit der Ortsgemeinde Neuhütten.

Dieser unmissverständlich artikulierte Bürgerwille wurde vom Gesetzgeber erhört, und so kam es, dass am 7. November 1970 Muhl nach Neuhütten im Kreis Trier-Saarburg eingemeindet wurde. „Diesen Wechsel haben wir nie bereut. Mit Neuhütten gab es einfach viel mehr Berührungspunkte“, sagt Albert Bier. Der 73-jährige Muhler ist stolzer Besitzer eines Relikts, das noch an die frühere politische Zugehörigkeit seines Heimatdorfs erinnert: In seinem Schuppen steht ein immer noch funktionsfähiger Traktor mit BIR-Kennzeichen.