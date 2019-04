Hochwasser in der VG Konz und im Hochwald

Unwetter im vergangenen Jahr haben auch in Orten der Verbandsgemeinde (VG) Konz große Schäden hinterlassen. Sie führten in Tawern, Konz-Könen, Niedermennig und Ober­emmel zu Überflutungen. In Wiltingen wurde der Kindergarten überschwemmt. Auch in der VG Konz wird an einem Hochwasserschutzkonzept gearbeitet und zwar seit Ende Januar 2018. Wie in der VG Saarburg gab es auch dort bereits viele Ortsbegehungen und Workshops in den Dörfern.