Saarburg/Hermeskeil/Osburg Drei Tage lang haben sich die Fahrer der Vor-Tour der Hoffnung für den guten Zweck abgestrampelt. Den Rekordbetrag vom Vorjahr in der Eifel haben sie wohl nicht ganz erreicht. Aber auf ihrem Weg durch die Region Trier/Luxemburg haben sie mehr als 600 000 Euro für krebskranke Kinder in Empfang genommen.

Die Saarburger haben sich etwas Besonderes ausgedacht für die Fahrer der Benefizradtour „Vor-Tour der Hoffnung“, die am Dienstag kurz gegen 17 Uhr auf den City-Parkplatz rollen. Denn die Spenden, die örtliche Vereine, Kindergärten, Schulen und Unternehmen seit Jahresbeginn gesammelt haben, werden nicht einfach auf der Bühne überreicht. Dazu bittet Bürgermeister Jürgen Dixius die deutsche Weinprinzessin von 2017/18, Laura Lahm, in luftige Höhen in den Korb der ausgefahrenen Feuerwehr-Drehleiter. Insgesamt rund 11 000 Euro schlagen die Saarburger aufs Spendenkonto oben drauf.

Das vorläufige Ergebnis der Fahrt kann sich sehen lassen. Zwar wird der Rekord vom Vorjahr in der Eifel – etwas 612 000 Euro – womöglich nicht ganz erreicht. Aber: „Da heute Abend in Trier noch etwas dazukommt, landen wir sicher bei mehr als 600 000 Euro“, freut sich Vor-Tour-Organisator Jürgen Grünwald, der die jährliche Benefizrundfahrt durch eine Region von Rheinland-Pfalz 1996 ins Leben rief. Sein Fazit der Vor-Tour 2019 rund um Trier fällt rundum positiv aus. „Was die Orte für Ideen entwickelt haben, was die Kinder sich haben einfallen lassen – das war Gänsehaut pur.“ Zurück in Trier werde am Abend kräftig gefeiert beim Kinderfest an der Villa Kunterbunt. Das Nachsorgezentrum für krebs- und schwerkranke Kinder gehört zu den 24 Institutionen in Rheinland-Pfalz, auf die alle gesammelten Spenden verteilt werden.