Vor der dritten Verhandlungsrunde Vorerst letzter Streiktag am Krankenhaus Saarburg

Nicht nur in Trier wurde am Mittwoch gestreikt, sondern auch in Saarburg am Krankenhaus. 50 Mitarbeiter der Klinik waren laut Verdi-Mitglied und Betriebsratsvorsitzendem Jörg Sponholz an dem Tag im Ausstand. Sie hätten an der von Verdi in Trier organisierten Demonstration mit Kundgebung an der Porta Nigra teilgenommen. Dort seien 1500 Menschen gewesen.