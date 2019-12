Geschichten : Vorlesestunde für Kinder in Saarburg

Vorlesestunde für Kinder in Saarburg

Saarburg Die nächste Vorlesestunde in der Erlebnisbücherei Saarburg findet am Donnerstag, 19. Dezember, statt. Für Kinder ab 5 Jahren gibt es ab 16 Uhr eine Überraschungsgeschichte, im Anschluss wird gebastelt oder gemalt.

Die Eltern können in dieser Zeit in der neuen Leseecke einen Kaffee oder Tee trinken und in aller Ruhe ein Buch lesen.