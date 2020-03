Besucher probieren 2017 an einem Stand der Hochwald-Gewerbeschau Brotaufstriche aus der Region. Die diesjährige Auflage der Messe in der Hermeskeiler Hochwaldhalle wird verschoben – eine Vorsichtsmaßnahme angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus. Foto: h_hochw <h_hochw@volksfreund.de>+SEP+h_hochw <h_hochw@volksfreund.de>

Hermeskeil Nach dem Beda-Markt in Bitburg wird nun auch die Wirtschaftsmesse Howa in Hermeskeil verschoben. Von den etwa 80 angemeldeten Ausstellern stimmte rund die Hälfte für die Absage der für Anfang April geplanten Messe. Als Hintergrund nennt der Veranstalter die aktuellen Infektionsfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Eine der größten Wirtschaftsmessen der Region, der Beda-Markt in Bitburg mit jährlich etwa 50 000 Besuchern, ist Anfang der Woche abgesagt worden. Als Begründung nannten die Veranstalter von Stadt und Landkreis, man wolle damit eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Nun zieht auch der Veranstalter der Hochwald-Gewerbeschau Howa in Hermeskeil nach. Bei einem Infoabend mit Ausstellern habe man die gemeinsame Entscheidung getroffen, die für den 4. und 5. April geplante Messe in der Hochwaldhalle zu verschieben, teilt Susanne Franzen, Marketingassistentin des Hochwald Gewerbe Verbands (HGV) am Donnertag auf Volksfreund-Nachfrage mit.