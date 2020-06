Auszeichnung : Stiftungsvorsitzender Hartmut Schwiering aus Konz erhält Verdienstmedaille

Konz Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat dem Vorsitzenden der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung, Hartmut Schwiering, mitgeteilt, dass sie ihm in Würdigung seines „außerordentlichen und vorbildlichen Engagements“ die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz verliehen hat.

In seinem Antwortschreiben an die Ministerpräsidentin äußerte sich Schwiering erfreut über diese Nachricht und führte unter anderem aus: „Die Verdienstmedaille zeichnet mit der mir zuteilwerdenden Ehrung alle Mitbürger aus, die als Stifter oder Lese-Lern-Paten meine Idee einer Bildungsbürgerstiftung so wunderbar mitgetragen und unterstützt haben. Und mit dem Bau der Konzer-Doktor-Wohnbrücke ist es zudem gelungen, den sozialen Auftrag unserer Stiftung in Form eines Mehrgenerationenwohnprojekts für einkommensschwächere Menschen mit einer sinnvollen Anlage des Stiftungsvermögens zu verbinden.“