Vortrag : Vortrag des Vereins der Amateurastronomen

Braunshausen Die Mitglieder des Vereins der Amateurastronomen des Saarlandes laden am Samstag, 6. Juli, um 20 Uhr zu dem Fachvortrag „Astronomie – ein faszinierendes Hobby“ in der Sternwarte Peterberg (Foto) bei Nonnweiler-Braunshausen (Saarland) ein.

Amateurastronomische Neueinsteiger finden sich inmitten von Literaturempfehlungen und Teleskop-Angeboten nur selten zurecht. Dabei benötigt man anfangs nur wenige Hilfsmittel, um echte Erfolge zu feiern. Welche Ausrüstung benötigt man für den Einstieg? Was tut man am besten gegen kalte Füße und wie kann man sich am nächtlichen Sternhimmel orientieren? Diese und viele andere Fragen beantwortet der praxisnahe Vortrag. Der Eintritt kostet 8, ermäßigt 4 Euro, Karten sind ab 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse erhältlich. Nach dem Fachvortrag finden eine Besichtigung der Nordkuppel und eine Demonstration des Peterberger Halbmeter-Teleskops statt.