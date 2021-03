Vortrag : Vortrag über Leistungen für pflegende Angehörige

Hermeskeil Zum Thema Leistungen der Pflegekasse für pflegende Angehörige bietet der Pflegestützpunkt Hermeskeil/Kell am See am 15. März um 19.00 Uhr einen Online-Vortrag in Kooperation mit dem MGH Hermeskeil und dem Betreuungsverein der AWO Hermeskeil an.

Die meisten pflegebedürftigen Menschen werden von Familienangehörigen gepflegt. Viele Pflegepersonen sind neben der Pflege in Teilzeit berufstätig und nehmen damit Nachteile bei der eigenen Altersversorgung in Kauf. Um dies auszugleichen, zahlt die Pflegekasse für pflegende Angehörige unter bestimmten Voraussetzungen Beiträge zur Rentenversicherung. Auch Pflegepersonen, die bereits in Rente sind, können von der Rentenversicherungspflicht für pflegende Angehörige profitieren.

In diesem Vortrag geht es darum, wann die Pflegeversicherung Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige zahlt und wie hoch diese Beiträge sein können. Weitere Themen sind häufige Probleme im Zusammenhang mit der Rentenversicherungspflicht von pflegenden Angehörigen und die Voraussetzungen, wie auch Rentner durch die Pflege eines Angehörigen ihre eigene Rente erhöhen können.