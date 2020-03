Vortrag : Vortrag zum Thema Pflanzen für Biene, Hummel & Co.

Hermeskeil Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Trauntal und der Ortsgemeinde Abentheuer am Sonntag, 8. März, 10 bis 12 Uhr, einen Vortrag zum Thema „Pflanzen für Biene, Hummel & Co.“ an.



Karl-Heinz Kunz, Imker und amtlich anerkannter Bienensachverständiger, erklärt, wie wichtig sowohl Honigbienen als auch Wildbienen für unsere Umwelt sind. Zum Auftakt der Gartensaison zeigt Kunz, wie Insekten bei der Nahrungssuche im Garten unterstützt werden können. Unter anderem werden Anlage und Pflege von Wildblumen-Wiesen, wichtige wilde Nährstauden und Nährgehölze, Frühblüher sowie geeignete und ungeeignete Schmuckstauden und Ziergehölze thematisiert.