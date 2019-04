Die Volkshochschule Saarburg bietet im Mai einen Vortrag zu gesunder Ernährung an.

Im Vortrag „Sport und Vollwerternährung“ von Monika Reiber, Gesundheitsberaterin GGB (Gesellschaft für Gesundheitsberatung) nach Dr. Bruker, am Freitag, 10. Mai, ab 19 Uhr sollen „normale Sportler“ erreicht werden, die Spaß an Bewegung und gutem Essen haben. Was ist gutes Essen? Es soll schmecken und es soll alles enthalten, was der Organismus zur Gesunderhaltung und Leistung braucht. Sport allein genügt nicht. Bewegung und vitalstoffreiche Vollwertkost gehören zusammen. Die Gebühr für diesen Volkshochschulevortrag beträgt fünf Euro

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Volkshochschule Saarburg, zu erreichen unter der Telefonnummer 06581/996656 oder per E-Mail unter saarburg@kvhs.trier-saarburg.de