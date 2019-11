Konzert : Vorweihnachtliche Musik mit den Free Voices

Foto: Free Voices

Schillingen (red) Der Gospelchor Free Voices veranstaltet am Sonntag, 1. Dezember, um 14 Uhr in der Pfarrkirche in Schillingen sein Adventskonzert und präsentiert verschiedene Facetten vorweihnachtlicher Musik. Eigens für dieses Konzert wurden eine Projekt-Band und ein kleines Kammerorchester zusammengestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red