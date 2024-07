Mobiles Labor macht Halt in Konz Regen bringt Bakterien: Das können Brunnenbesitzer tun

Bakterien, Eisen und Nitrat. Alle drei Belastungen sind in Brunnen im Kreis Trier-Saarburg zu finden. Doch in welchen Konzentrationen? Das will der Umweltschutzverein VSR Gewässerschutz herausfinden. Deshalb kommt er am Dienstag, 9. Juli, mit seinem Labormobil nach Konz. Am Marktplatz können Brunnenbesitzer von 9 bis 11 Uhr ihre Wasserproben bei Harald Gülzow und Heinz-Theo van Wickeren abgeben.